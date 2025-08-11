日帝強占期に日本軍慰安婦の強制動員の事実を近隣住民に知らせた住民を刑事処罰した判決文２件が見つかった。１１日、全羅南道霊岩郡（チョルラナムド・ヨンアムグン）によると、この資料は１９３７年に日中戦争が勃発した翌年の１９３８年に発生した事件で、日本軍慰安婦動員に関する噂を広めたという理由で地域住民が処罰された事実を含んでいる。郡は、行政安全部傘下の国家記録院（政府記録保存所）が所蔵していた原本の判決文