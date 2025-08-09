ニューストップ > 海外ニュース > 海外総合ニュース > 北朝鮮、対韓国拡声器を撤去 韓国の李在明政権の緊張緩和に応じたか 尹錫悦 ソウ ソウル 韓国 海外・国際ニュース 共同通信 北朝鮮、対韓国拡声器を撤去 韓国の李在明政権の緊張緩和に応じたか 2025年8月9日 19時13分 リンクをコピーする 韓国北部坡州市から見えた北朝鮮の拡声器＝2024年10月（共同）【ソウル共同】韓国軍は9日、南北軍事境界線付近の一部地域で、北朝鮮が韓国側に向けて設置していた拡声器を撤去する動きを確認したと明らかにした。韓国の李在明政権は南北間の緊張緩和を掲げ、対北朝鮮宣伝放送用の拡声器約20台を撤去した。北朝鮮側がこれに呼応し、同様の措置を取った可能性がある。対北朝鮮宣伝放送は尹錫悦前政権下の昨年6月、北朝鮮からごみ 記事を読む おすすめ記事 レイズ所属キム・ハソン、打撃不振で打率2割維持も黄信号...「信じられない成績だ」韓国メディア嘆き 2025年8月8日 13時15分 『日本人ではなく韓国人が密告！？』久保建英と比較された元天才イ・スンウの制裁騒動、バルサ訪韓で再燃 2025年8月9日 13時30分 テレビを廃棄したのに「NHK」から請求が!?“受信機器”がなければ受信料は発生しないんじゃないの？ 2025年8月7日 13時0分 「韓米関税交渉、メインゲームはこれから…トランプ氏の『追加請求書』戦略を立てろ」 2025年8月8日 13時5分 ソン・フンミンがMLS電撃参戦？ 元フランス代表はスターの移籍に異論「リーグのためにならない。日本やサウジでも機能していない」 2025年8月4日 6時0分