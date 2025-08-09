今季からポーランド1部ヤギエロニア・ビャウィストクへ完全移籍した元U-22日本代表DF小林友希。今月7日、同国メディア『Weszlo』が小林のインタビュー記事を掲載した。現在25歳の小林は2018年にヴィッセル神戸のアカデミーからトップチームに昇格し、途中FC町田ゼルビアと横浜FCへレンタル移籍した。神戸でセンターバックとして名を上げると、2023年にはスコットランド1部の名門セルティック、2024年はポルトガル1部ポルティモネン