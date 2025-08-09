ヘンリー王子が共同設立した慈善団体センテバレ（Sentebale）に関する調査結果が5日に公表され、王子自身に不正行為はなかったと結論づけられた。王子は「驚きはない」との立場を示している。 【写真】団体のSNSでレソトのセーイソ王子と笑顔の2ショットを披露したこともあった センテバレは、ヘンリー王子とレソトのセーイソ王子によって約20年前に設立され、南部アフリカでHIV・エイズと闘う若者