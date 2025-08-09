ラーメン二郎 全45店舗を3周達成しました（祝）おそらく女性初の快挙かな!?気づいたらたくさん食べていました。これからもラーメン二郎を愛しています〉 ──昨年12月に福岡県でオープンしたばかりの「ラーメン二郎 朝倉街道駅前店」の前に立つスレンダーな女性、画家・新チトセさん。彼女がXで6月中旬に発信した投稿が大きな注目を集めた。「ラーメン二郎」といえば、モヤシやキャベツなどの野菜や細かく刻まれたニンニク、