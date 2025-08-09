スポーツ報知では、関東大学サッカーリーグの魅力を伝える企画を随時掲載する。第６回は東洋大のＤＦ山之内佑成（４年）がインタビューに応じ、天皇杯での快進撃を語った。東洋大は２回戦でＪ１柏、３回戦でＪ１新潟にジャイアントキリング（番狂わせ）を達成。４回戦（６日）で延長戦の末にＪ１神戸に敗れた（１●２）ものの、「歴史に名を刻もう」と意気込み史上初のＪ１連破した舞台裏を、来季から柏への入団が内定している主