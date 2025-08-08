言葉による子どもへの虐待の事例は増加傾向にあると、専門家は指摘する/ridvan_celik/E+/Getty Images（ＣＮＮ）子ども時代に受けた言葉による虐待は、大人になってからも身体的暴行と同じくらい深刻な傷痕を心に残しかねないという研究結果が発表された。５日のＢＭＪオープンに掲載された論文によると、子ども時代に身体的虐待を受けた人は虐待を受けなかった人に比べ、大人になってから心の健康問題を訴えるリスクが５０%高いこ