全国高校野球選手権大会に出場している広陵高校は、硬式野球部内で暴力を伴う不適切な事案があったとして文書を出し謝罪しました。【映像】広陵高校が野球部員の不適切事案について謝罪広陵高校によりますと1月、当時1年生だった部員が野球部で禁止されているカップ麺を寮で食べたとして、当時の2年生4人から個別に暴行を受けたということです。広陵高校は県高野連に報告し日本高野連は3月に厳重注意として、当該部員に対し