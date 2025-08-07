育児についての考え方や方法って、人それぞれですよね。それでも、人の子育てに難癖をつけたい人は多いようで……。今回は、自分の子育てを「こだわり」だと決めつけ非難する友達と絶縁した話をご紹介いたします。「こだわりが強い」と言ってきた友達「小学生からの付き合いで、思春期も、大人になってからもずっと一緒にいるのが当たり前だと思っていた私と彼女。最近、会うたびにストレスを感じてしまうことが増えていました。あ