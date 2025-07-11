ブルペンの台所事情が苦しいドジャースからまた1人、長期間の離脱者が出た。【もっと読む】ドジャース大谷翔平に「不正賭博騒動」飛び火の懸念…イッペイ事件から1年、米球界に再び衝撃走るチームは日本時間10日、右のセットアッパーのマイケル・コペック（29）が、右膝半月板断裂の修復手術を受け、60日間の負傷者リスト（IL）に入ったと発表。地元メディアなどによれば、今季中に復帰する見込みだが、最速100マイル（約161キ