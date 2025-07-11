最近、ロシアとイランで攻撃用ドローンの威力が確認され、米国も海外米軍基地のほか本土に対するドローン防御システムの強化が急がれると、ニューヨークタイムズ（ＮＹＴ）が１０日（現地時間）報じた。報道によると、先月、ウクライナはロシア領土の深くまでドローンを浸透させ、戦略爆撃機など主要軍用機を破壊するのに成功した。これとほぼ同じ時期、イスラエルはイランの核施設を奇襲攻撃する過程でドローンを密かに搬入し、目