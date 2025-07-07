「老後の年金額は自分で増やせる」という話を聞いたことはありますか？ 老後、年金だけで生活していけるのか不安がある方は、年金額を増やす方法を知っておきましょう。 この記事では、日本の年金制度の概要と、年金額を増やす方法について紹介しています。「付加年金」や「iDeCo」の仕組みも分かりやすく解説するため、ぜひ参考にしてください。 日本の年金制度とは？ 日本の年金制度は、20歳以上の人が全員加入す