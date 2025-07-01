¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï1Æü¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤«¤é¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½GK¥±¥Ñ¡¦¥¢¥ê¥µ¥Ð¥é¥¬¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¸½ºß30ºÐ¤Î¥±¥Ñ¤Ï¡¢¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥ë¥Ð¥ª¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤È¡¢2018Ç¯²Æ¤ËGK»Ë¾åºÇ¹â³Û¤Î7100Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó139²¯±ß¡Ë¤Î°ÜÀÒ¶â¤Ç¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ë²ÃÆþ¡£Àµ¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ·Þ¤¨Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤â¡¢2019¡Ý20¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤«¤é¤Ï½øÎó¤¬Äã²¼¤·¡¢2023¡Ý24¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤Ø¤È¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£²Æ¡¢¥Ü¡¼