警視庁新宿警察署の警察官と、高尾警察署の警察官が、それぞれ勤務中に現金を盗んだ疑いで書類送検されたことがわかりました。警視庁は2人を懲戒免職処分にしました。書類送検された警視庁新宿警察署の男性巡査部長（43）は2025年2月、駅で倒れていた人が運び込まれた病院に臨場した際に、その人の持ち物から現金16万円を盗んだ疑いがもたれています。また、高尾警察署の男性巡査（32）は5月、通報を受けて臨場した高齢女性の自宅