2024年の核兵器関連支出額上位5カ国【ジュネーブ共同】国際非政府組織（NGO）、核兵器廃絶国際キャンペーン（ICAN）は13日、核保有9カ国による2024年の核兵器関連支出が前年比11％増の1002億ドル（約14兆4千億円）に上ったとの推計を発表した。世界の安全のためには核兵器を開発・維持するよりも廃絶するべきだと訴えた。支出額が最も多いのは米国の568億ドルで、中国が125億ドルと続いた。3位は前年比26％増と最も高い伸び率