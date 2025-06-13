日本HPは、6月20日から7月31日（木）12:59までの期間中、同社オンラインストア開設6周年を記念して「HP 26周年大祭り」を開催すると明らかにした。第1弾（6/20-7/4）と第2弾（7/4-7/31）の2部構成になっており、それぞれ対象製品が設定される。HP、年に一度のビッグセール「HP 26周年大祭り」開催決定。ゲーミングPC対象の第一弾第一弾ではゲーミングPCが主要対象製品に設定されており、「OMEN 35L」を最大42%で販売予定。対象ゲー