韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「예를 들어（イェルル トゥロ）」の意味は？「예를 들어（イェルル トゥロ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、日常会話でよく使う言葉です。「예를 들어（イェルル トゥロ）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロール