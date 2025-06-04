6月4日 投稿 日本マクドナルドは、次回ハッピーセットの予告画像をXにて公開した。 公開された画像にはどこか見覚えのあるキャラクターの横顔が描かれている。ハッシュタグには「次のハッピーセットだゾ」というセリフをモチーフにしたものが使用されていることから、次回ハッピーセットは「クレヨンしんちゃん」となることが予想される。 現時点でのヒント、情報はこ