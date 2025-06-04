任天堂のゲームハード「Nintendo Switch 2」がいよいよ2025年6月5日(木)に発売されるのに先駆けて、Nintendo of Europeが用意した「安全な使用方法」に関するマニュアルの一文が注目を集める事態となっています。Nintendo publica el PDF del manual oficial de Nintendo Switch 2, que confirma película protectora en su pantalla - Nintenderoshttps://www.nintenderos.com/nintendo-switch-2/nintendo-publica-el-pdf-de