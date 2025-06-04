車を所有すると、税金保険料といった「維持費」が発生します。維持費の中には費用が大きくなるものもあるため、節約をして少しでも負担額を抑えることが重要です。この記事では、車の「維持費」や金額の目安、節約方法を解説します。 車の「維持費」の内訳 維持費には「自動車税」や「自動車重量税」などの税金、「自賠責保険」の保険料、メンテナンスやガソリン代といった費用が含まれます。  税金保険料 ・