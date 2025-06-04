イングランド・プレミアリーグのブライトンに所属するＭＦ三笘薫（２８）の獲得にスペイン１部バルセロナも本格参戦していると、英メディア「ＳｕｓｓｅｘＷｏｒｌｄ」が報じた。今季リーグ戦で１０得点（４アシスト）をマークした三笘には多くの欧州クラブが関心を示しており、ブライトンのポール・ハーバー最高経営責任者（ＣＥＯ）も適切なオファーが届けば今夏の退団を認める方針を明かしている。中でもドイツ１部バイエル