佐野海舟「危機感しかない」 1年4か月ぶりの復帰…ドイツで“高水準”もサバイバルに抱く本音 森保一監督率いる日本代表は6月3日、北中米ワールドカップ（W杯）アジア最終予選オーストラリア戦（5日）に向けて敵地パースで練習を行った。MF佐野海舟は今シーズン、ブンデスリーガで1年過ごし、圧倒的なパフォーマンスを見せつけて約1年4か月ぶりの代表復帰を果たした。ドイツで研鑽を積んだ佐野でも代表での生き残りをかけたサバイバルは「危機感しかない」と引き締めて臨む。 393.7キロ（総走行距離）、2700回（インテン