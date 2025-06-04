噴き出したロウキ批判ドジャースの大谷翔平（30）が実戦形式の投球練習「ライブBP」に登板したのは、現地時間5月25日だった。それ以降、日米の野球メディアの関心は「二刀流の復活時期」に集まっているが、同日、もう一つの重要案件も発表されていた。【写真を見る】兄と同じ道はたどらないで…「目元がソックリ」な佐々木朗希の弟・怜希選手「来週にはキャッチボールを再開させるよ」大谷のライブBPに関する感想を求めてく