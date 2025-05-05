〈BE:FIRST三山凌輝（RYOKI）が人気YouTuber・Rちゃんと婚約していた！《婚約動画＆誓約書入手》〉から続く人気ボーイズグループ「BE:FIRST」のRYOKIこと三山凌輝（26）が朝ドラ主演女優の趣里（34）との結婚を近く発表することが分かった。配信中の「週刊文春 電子版」で詳報している。【ラブラブ写真】人気YouTuber・Rちゃんと婚約していたRYOKIBE:FIRSTの三山凌輝（RYOKI）趣里は、父が人気シリーズドラマ「相棒」（テレビ