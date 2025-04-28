◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神１―２巨人（２７日・甲子園）大勢投手（２５）は涼しい顔でさっそうとベンチへ戻った。同点の８回。佐藤輝を直球１球で二ゴロに仕留めると、大山をこの日の最速１５７キロの直球で見逃し三振。最後は前川を３球直球で空振り三振だ。前日２６日の試合後、阿部監督が「あそこがすべて」と指摘し、４失点した８回を８球で圧倒。２勝目を挙げ「引き締まった試合で流れを持ってこられるような投球をしよ