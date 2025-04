by RageZ敷地や玄関が広大なアメリカやカナダ、寒冷なため足元を温かくする必要がある北欧諸国など、海外の一部の国では家の中に入る時に靴を脱がない「土足文化」が一般的です。ほとんどの日本人にとっては当たり前な、室内で履物を脱ぐ習慣は「目に見えない深刻な健康上の脅威から身を守れる、賢明かつ不可欠な習慣」だと、公衆衛生の専門家が論じました。Why you should think twice before wearing outdoor shoes indoorshttps