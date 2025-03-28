¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤º¤ó¡×¤ÎÈÓÈøÏÂ¼ù¡Ê56¡Ë¤¬27ÆüÊüÁ÷¤ÎABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤ä¤¹¤È¤â¤Î¤¤¤¿¤Ã¤Æ¿¿·õ¤Ç¤¹¡×¡ÊÌÚÍË¸å11¡¦17¡Ë¤ËVTR½Ð±é¡£2000Ç¯¤Ë¥³¥ó¥Ó¤ò·ëÀ®¤·¤¿ÁêÊý¡¦¤ä¤¹¡Ê55¡Ë¤È¤ÎÃç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆüÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡Ö·Ý¿Í¤Î¥Ë¥Ã¥Á¤ÊÂç¹¥Êª¥°¥ë¥á¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÈÓÈø¤ÎÂç¹¥Êª¤È¤¤¤¦¥Ï¥à¤ò»È¤Ã¤¿ÎÁÍý¤òÆÃ½¸¡£¡Ö¾Ð¤¤ÈÓ¡×À¾ÅÄ¹¬¼£¤È¤È¤â¤Ë¿©Æù²Ã¹©ÀìÌçÅ¹¤òË¬¤ì¤¿¡£¥Ó¡¼¥ë¤ÈÎÁÍý¤ò´®Ç½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢À¾ÅÄ¤Ï¡ÖÂç´îÍø¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¸å¡¢°û¤ß¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã