カブスのターナーがXを更新カブスのジャスティン・ターナー内野手が20日（日本時間21日）にX（旧ツイッター）を更新し、「日本、またいつか旅行に行きたいです」と思いを綴った。開幕シリーズのため妻とともに来日し、約1週間の滞在を満喫した。40歳のターナーは、ピート・クロウ＝アームストロング外野手と一緒に東京ドームシティを満喫。ゲームセンターではエアホッケーやプリクラ撮影、UFOキャッチャーを楽しんだ。プリクラ