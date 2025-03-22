「低所得世帯給付金」は生活支援を目的とした制度です。しかし、一見低所得だと考えられる世帯年収であっても、全ての家庭が対象になるわけではありません。そのため、「わが家も対象になるの？」と疑問に思う人もいるのではないでしょうか。 本記事では、低所得世帯の条件、住民税非課税の対象や給付金の受給条件を詳しく解説します。正しく理解し、自分の家庭が対象になるかを確認してみましょう。 低所得世帯とは