日本代表は３月18日、２日後に開催されるカタール・ワールドカップ最終予選のバーレーン戦に向けて千葉県内で練習を実施した。そのトレーニングの後、取材に応じたレアル・ソシエダのMF久保建英が「大谷翔平人気」に言及した。この日は、東京ドームで、大谷、山本由伸、佐々木朗希が所属するロサンゼルス・ドジャースと、今永昇太、鈴木誠也がプレーするシカゴ・カブスが対戦するメジャーリーグ開幕戦が開催された。【画像】