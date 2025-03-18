今年3月31日から放送が始まる連続テレビ小説『あんぱん』（NHK）。主演に今田美桜を据えた同作は、北村匠海、松嶋菜々子、二宮和也、竹野内豊、加瀬亮や阿部サダヲ、河合優実など、ベテランから若手まで実力者をずらりとそろえた豪華キャストで話題になっている。【写真】朝ドラではこの姿に? メイクばっちりになる前のミセス大森元貴演技力は未知数3月13日には「第8弾」となる出演者発表がおこなわれ、人気バンド『Mrs. GREEN