【ディズニープラス値上げ】 4月1日より ディズニープラスは、4月1日よりサービス新加入者向け利用料金を価格変更する。加入中の場合は5月より順次適用。 ディズニープラスは、ディズニーがグローバルで展開する定額制公式動画配信サービス。新たな価格は、「ディズニープラス スタンダード」プランの月額料金が990円か