こんな新郎は絶対イヤだ、、、！ 二次会で参列者に「新婦には内緒やけど──」非常識発言に、ドン引きftn-fashion trend news-

「新婦には内緒」新郎発言にあ然

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • ある50代女性は、友人の結婚式二次会で新郎が初婚の彼女と再婚した
  • 新郎は初婚だが、二次会での新婦は「新婦には内緒」と発言したという
  • 新婦には話していないが、結局離婚してしまったそう
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