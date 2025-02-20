１８、２０年のＪＲＡ年度代表馬に輝いたアーモンドアイの初子で、２月８日の東京でデビュー４戦目で待望の初勝利を挙げていたアロンズロッド（牡３歳、美浦・国枝栄厩舎、父エピファネイア）が、左前膝を骨折したことが明らかになった。シルク・ホースクラブが２月２０日、公式ホームページで発表した。前走後は福島・ノーザンファーム天栄に放牧に出されていたが、左前膝に骨片が見つかり、全治６か月以上の見舞金の診断が下