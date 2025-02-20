普段何気なく使っている「スプーン」。「すくう」以外にも使い道があるんです。関西電力公式インスタグラム（@kanden.jp）が3つ紹介しています。【動画】スプーンの意外な活用法3選どれも知ってると便利！！?ボトルキャップが取れない時スプーンの柄の部分をキャップに差し込み「てこの原理」でスプーンのすくうところを下に引くと簡単に取れるのだそう。※てこの原理は支点、力点、作用点からなりますが、スプーンの柄の部分をキ