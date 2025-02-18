¡ÚMonster Hunter Now¡§Season 5¡Û 3·î6Æü ÇÛ¿®Í½Äê ¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ーNow¡×Season 5 ¥Ê¥¤¥¢¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¡¢Android/iOSÍÑ¥ê¥¢¥ë¥ïー¥ë¥É¥Ï¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ーNow¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¥â¥ó¥Ï¥óNow¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢3·î6Æü¤«¤é³«»Ï¤µ¤ì¤ëSeason 5¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈÆâÍÆ¤È¥³¥é¥Ü¤Ë´Ø¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±È¯É½²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç