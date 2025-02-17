プログラミングコードの品質を評価するオランダの企業・TIOBEは、開発者に人気のプログラミング言語ランキング「TIOBE Index」を1カ月ごとに更新しています。そんなTIOBE Indexの2025年2月版が公開されました。TIOBE Index - TIOBEhttps://www.tiobe.com/tiobe-index/TIOBEはGoogleやYahoo!、Baiduなどの検索エンジンやWikipedia、YouTube、Amazonなどのサービスでプログラミング言語を含むワード検索の回数に基づきレーティングを