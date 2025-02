2025年2月26日以降、Amazon電子書籍リーダー「Kindle」の「ダウンロードしてUSB経由で転送」という機能が削除されます。購入済みの電子書籍をPCからダウンロードしてKindleに転送するこの機能は、KindleにWi-Fi機能が搭載されて以降、あまり使われなくなっていました。Download And Transfer For Kindle Books Discontinued On Feb 26 - Good E-Readerhttps://goodereader.com/blog/kindle/amazon-removing-download-and-transfer-