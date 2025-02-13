非ハイブリッドはターボの「NX350」のみにレクサスは2025年2月13日、公式サイトで「NX」の一部モデルを生産終了すると発表しました。生産終了時期は2025年6月を予定しています。レクサス「NX」（画像は「NX350h OVERTRAIL」仕様）NXは2014年に登場したミディアムSUVです。扱いやすいボディサイズに、レクサスらしいラグジュアリーな仕立てとSUVらしい力強さを両立させています。【画像】超カッコいい！これが「アンダー500