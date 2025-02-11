実業家・堀江貴文氏（52）が11日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。「1円玉」をめぐる提言に、さまざまな声が上がっている。米国のトランプ大統領は9日、1セント硬貨の製造をやめるよう財務長官に指示したと明らかにした。製造に2セント以上かかっていると指摘し「もったいない」と自身のSNSでつづっている。この流れを受けて、堀江氏も「日本も一円玉廃止しよう」と提言した。ネット上では「小銭はマジで邪魔！」「1