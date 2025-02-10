「時給280円」でも頑張ったのに……「今回の不祥事でいきなり仕事がゼロになり、ヒマになってしまいました。死活問題だから、あの会見はオンタイムですべて観ましたけど……あれだけの面子が10時間以上も会見に臨んだというのにプライバシーをタテに逃げ続け、内容が乏しかった。終始、一方的に叱責されていた印象でした」フジテレビが１月27日に開催した“やり直し会見”には、港浩一氏（72）、嘉納修治氏（74）、遠藤龍之介氏（6