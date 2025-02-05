記事のポイントツルハHDはアドインテと協業し、日本の流通小売業で初めてデータクリーンルーム（DCR）を構築した。DCRにより、個人情報を保護しながら広告主の1stパーティデータと購買データを統合し、ターゲティングの精度を向上させる。ツルハHDとアドインテは、リテールメディア開発や販促DXの支援を進め、データ活用を強化していく。 デジタル広告の規制強化が進むなか、流通小売業はプライバシーに配慮したデータ活用の新たな