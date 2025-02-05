実質賃金と名目賃金の前年比増減率推移厚生労働省が5日発表した2024年の毎月勤労統計調査（速報、従業員5人以上の事業所）によると、物価変動を考慮した1人当たりの実質賃金は、前年比0.2％減で3年連続のマイナスだった。名目賃金に当たる現金給与総額は33年ぶりの高い増加率だったが、物価上昇に追い付かずプラスには届かなかった。同日公表の24年12月の実質賃金は速報値で、前年同月比0.6％増となり2カ月連続のプラス。月ご