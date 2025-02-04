「home 5G」で新生活応援キャンペーン NTTドコモは、ドコモオンラインショップで「home 5G 新生活応援キャンペーン」を開始した。期間は5月6日まで。新規契約と端末購入でdポイントが進呈される。 新生活をはじめるユーザーが対象。期間中、ドコモオンラインショップで料金プラン「home 5G プラン」の契約とhome 5G端末（HR01/HR02）の購入をしたユーザーに、dポイントが1万ポイン