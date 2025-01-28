関連画像弁護士ドットコム

西松屋がフジテレビへのCM出稿を見合わせると発表「サザエさん」のみ提供

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 西松屋は28日、フジテレビへのCM出稿を見合わせることを明らかにした
  • 担当者が弁護士ドットコムニュースの取材に「諸般の事情に鑑み」と説明
  • 西松屋のフジテレビへのCM出稿は「サザエさんのみ」だったという
記事を読む

関連の最新ニュース

中居正広に「9000万円トラブル」報道

おすすめ記事

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. ヒロミ 中居氏宅のBBQ参加認める
  2. 2. フジ会見 女性記者が「独壇場」
  3. 3. 会見を荒らすフリー記者を一喝
  4. 4. 給食残った食材でまかない→減給
  5. 5. ホラン 突然クビになった番組
  6. 6. 俺はSMAP 飲み会で中居氏豪語か
  7. 7. フジ会見でMVP 記者に称賛相次ぐ
  8. 8. 10時間半 フジ会見の要点まとめ
  9. 9. 松本 中居引退にショック隠せず?
  10. 10. フジ会見で踏み込んだ発言→訂正
  1. 11. カンニング竹山の女性疑惑を告発
  2. 12. 週刊文春 中居氏報道を一部訂正
  3. 13. 「夫の様子おかしい」障害を告白
  4. 14. 被害女性 17日フジ会見に違和感
  5. 15. フジ遠藤副会長の父親に驚きの声
  6. 16. 「即アウト」生島にアナが呆れ
  7. 17. フジも悪いが…10時間会見で本音
  8. 18. 結婚&離婚&再婚&出産 歌手が告白
  9. 19. 生島ヒロシ わいせつ画像送信か
  10. 20. ユカイ 妻娘と別居報道の真相
  1. 1. フジ会見 女性記者が「独壇場」
  2. 2. 給食残った食材でまかない→減給
  3. 3. 逮捕の薬師寺容疑者 凶器に注目
  4. 4. 女性が深夜に外で半裸 警察激怒
  5. 5. 結婚2年 妊活で知った妻の本性
  6. 6. 京アニ放火殺人 被告の死刑確定
  7. 7. 道路陥没 トラック1台が転落も
  8. 8. フジ遠藤副会長 辞意の意向表明
  9. 9. mmをcmと誤解 市が71万過大徴収
  10. 10. 小室さんの母を口説いたイケメン
  1. 11. パンティー泥棒事件で警察官苦悩
  2. 12. ウルセー! クルド人恐れ女性転居
  3. 13. 患者に「ゴミ」看護師ら5人処分
  4. 14. 踏切で17歳がはねられ死亡 愛知
  5. 15. 薬師寺保栄容疑者を逮捕 傷害か
  6. 16. 「紙の保険証」復活法案を提出
  7. 17. 陥没穴に転落 会話はできる状態
  8. 18. 闇カジノ開設 元SNH48に有罪判決
  9. 19. はさみ振り回し3人けが 男確保
  10. 20. 生活できない! 高齢者の不満爆発
  1. 1. 佳子さまのネガティブ発言に驚き
  2. 2. 妻の宗教で離婚→子から手紙で涙
  3. 3. 人生好転 120→57kgでイケメンに
  4. 4. 愛子さま お召し物に見えた成長
  5. 5. 舛添氏「私の許にも内部告発が」
  6. 6. イチャイチャ注意 20代殴り逮捕
  7. 7. お見合い用? 佳子さま写真が好評
  8. 8. がん転移の森永氏 長くもたない
  9. 9. 医師が実践する鉄壁の感染対策
  10. 10. 「大阪維新の会」内部から突き上げを喰らった 橋下市長の統一教会問題
  1. 11. 栩内被告への判決にネットの反応
  2. 12. 進次郎氏を苦しめる結婚の重圧
  3. 13. 夫婦生活 トイレの匂いへの本音
  4. 14. 車の「検査標章」貼付位置変更に
  5. 15. 体調悪いマンボウ「人」見て回復
  6. 16. 食糧危機で発動? 法律に農家疑問
  7. 17. いい医師と評判 逮捕に患者絶句
  8. 18. 1日で元がとれるサブスクが話題
  9. 19. 問題は忖度 堀江氏のフジ再建案
  10. 20. 衆議院代表質問で野田佳彦氏、石破首相にトランプ大統領と「早く首脳会談行い信頼関係を」促す
  1. 1. 新型コロナは研究所から流出 CIA
  2. 2. 春節始まる 日本で「爆入学」へ
  3. 3. ゴミ捨て場で入手 13年後大化け
  4. 4. これは降りすぎ 韓国で積雪127cm
  5. 5. 整形ミス&転倒 韓女優が顔を負傷
  6. 6. おとなのハチミツ 仏で大量押収
  7. 7. アルジャイ遺跡で重要遺物出土
  8. 8. USスチールに買収合意破棄を提案
  9. 9. Google「アメリカ湾」に変更方針
  10. 10. 韓国機 着陸2km手前で記録停止
  1. 11. 飲食店で「さきいか」消える 韓
  2. 12. 中国 米からの移民送還受け入れ
  3. 13. アウシュビッツに住むユダヤ人
  4. 14. 北朝鮮 堕落した少年少女の乱行
  5. 15. 韓国人 大阪で日本人にわいせつ
  6. 16. CIA 研究所からコロナ流出説支持
  7. 17. 米少女殺害 48年後に同窓生逮捕
  8. 18. AI開発のDeepSeekにサイバー攻撃
  9. 19. 目のやり場に困る 韓歌手に驚愕
  10. 20. 偽ブラピに1億3000万円とられる
  1. 1. 倒産もある? フジ最悪のシナリオ
  2. 2. 住宅ローン金利 この先どうなる
  3. 3. うれしくない値 セブンに不信感
  4. 4. 「マツダ」エンブレム変更へ
  5. 5. 資産1.2億 勝ち組夫婦が嘆くワケ
  6. 6. 人気キャラの無料LINEスタンプ
  7. 7. ヴィトンが仏具店に警告 結末は?
  8. 8. 週6勤務の102歳 毎日必ず食す物
  9. 9. キリン フジ2月分のCMキャンセル
  10. 10. お小遣いが2万円 一般的なのか
  1. 11. 新社長 昨日の会見は難しかった
  2. 12. 快活CLUB 729万件の情報漏洩か
  3. 13. 都心の安い家と賃貸 幸せなのは
  4. 14. 5杯のコーヒー いくらに相当する
  5. 15. 吉原の花魁が「わっち」使った訳
  6. 16. 5億円の借金 背負ったらどうする
  7. 17. 「相続ガチャ」に外れて悲劇
  8. 18. ポテト生産大国 日本の食支える
  9. 19. 安全なお金の保管場所 意外にも
  10. 20. 円買い強まる 貿易摩擦の懸念
  1. 1. MetaのThreadsに広告表示スタート、日米で
  2. 2. 生成AIのなんちゃって論文が拡散
  3. 3. Amazonで「SwitchBot」がセール
  4. 4. 巨大氷山衝突? ペンギンたち危機
  5. 5. 複数のURL読み取れる「QR」話題
  6. 6. 気になる YouTubeに4つの新機能
  7. 7. 初心者でも動画生成できるのか
  8. 8. Kindleでマンガが最大70%OFFに
  9. 9. Win11バッテリー表示 正式機能に
  10. 10. 旅行客がAirTagで自分の荷物追跡
  1. 11. ついにウコンマーンアホ氏が社長就任
  2. 12. 半導体の“アメリカファースト”がインテルと米国にもたらすもの
  3. 13. 低価格なソフトバンク＆ワイモバイルのストレート型Androidケータイ「Simply」にアプリ（apk）がインストールできたので紹介！パソコンでadbが使える必要はあり【レビュー】
  4. 14. AppleがiPhoneやiPadなど向け最新プラットフォーム「iOS 18.3」と「iPadOS 18.3」を提供開始！機能強化や不具合・脆弱性の修正など
  5. 15. Apple Pay&おサイフケータイの差
  6. 16. ECSの超小型・省電力PC「LIVA」に“Apollo Lake”搭載モデルが出た！
  7. 17. Nothing Technologyが日本時間3月4日19時に新製品発表を実施！次期スマホ「Nothing Phone (3a)」か。型番は「A059」に
  8. 18. ウォークマンとケータイ　2つの顔とカラーのWalkman Phone Xmin【ケータイラボ】
  9. 19. コロナ禍で倒産危機の企業…オンキヨー、ANA、日本郵政も？
  10. 20. 令和6年分確定申告　対象者は「定額減税」を忘れずに　今から準備を！
  1. 1. 井上尚弥「PFPから除外」の声
  2. 2. イチロー馬券すぎ WIN5が話題に
  3. 3. 元日本代表FW「無断欠勤」続ける
  4. 4. 青学大4年生 豪華な進路先決める
  5. 5. 女子テニス 選手が放尿のふり?
  6. 6. 子供号泣 本田圭佑の新サッカー
  7. 7. 村上の逆さLA帽 米メディア混乱
  8. 8. 45歳モデルの「激変」写真に驚愕
  9. 9. 大相撲 NHKが粋な計らいで反響
  10. 10. ロバーツ監督 ド軍と再契約か
  1. 11. 中日 宇佐見 天国から地獄連発
  2. 12. 幻のメッツ・イチロー 元GM嘆く
  3. 13. イチロー氏巡る騒動 米記者告白
  4. 14. 伊藤洋輝 デビューへ一歩前進か
  5. 15. 巨人・坂本勇人の男気エピソード
  6. 16. アル・ヒラル 契約解除を発表
  7. 17. 投高打低の原因 レジェンド指摘
  8. 18. つば九郎 昨夜のフジ会見イジる
  9. 19. ド軍で解禁か 朗希170キロ封印説
  10. 20. 田中将大のスーツ姿 ファン反響
  1. 1. ヒロミ 中居氏宅のBBQ参加認める
  2. 2. ホラン 突然クビになった番組
  3. 3. 俺はSMAP 飲み会で中居氏豪語か
  4. 4. 10時間半 フジ会見の要点まとめ
  5. 5. フジ会見でMVP 記者に称賛相次ぐ
  6. 6. フジ会見で踏み込んだ発言→訂正
  7. 7. 松本 中居引退にショック隠せず?
  8. 8. カンニング竹山の女性疑惑を告発
  9. 9. 週刊文春 中居氏報道を一部訂正
  10. 10. 被害女性 17日フジ会見に違和感
  1. 11. フジ遠藤副会長の父親に驚きの声
  2. 12. 結婚&離婚&再婚&出産 歌手が告白
  3. 13. 「即アウト」生島にアナが呆れ
  4. 14. フジも悪いが…10時間会見で本音
  5. 15. 生島ヒロシ わいせつ画像送信か
  6. 16. 元フジ長谷川豊氏「最悪の展開」
  7. 17. 「姑息」古市憲寿氏が文春を批判
  8. 18. 終了決定? フジ社長肝いり3番組
  9. 19. ヒロミ「怖さを感じた1週間」
  10. 20. フジ会見 1人目でいきなり個人名
  1. 1. ユカイ 妻娘と別居報道の真相
  2. 2. 娘に発達障害 指摘されパニック
  3. 3. 朝日放送 取締役の辞任を発表
  4. 4. 3人と関係 ヒカルの一夫多妻発言
  5. 5. マッチングアプリで帰宅を決意
  6. 6. 中腰で用を足す祖母 下半身安定
  7. 7. お風呂キャンセル 理由がリアル
  8. 8. 夕飯に文句 16歳娘を許せない
  9. 9. 問題行為…新幹線で客に悲劇続く
  10. 10. 高収入な夫 ヤバい&ありえぬ本性
  1. 11. 最期のノート 結婚40年目の真実
  2. 12. 小松菜は最強食材 買うべき理由
  3. 13. 彼のスマホに妙な通知 予感的中
  4. 14. 初めて聞いた同居人の存在に衝撃
  5. 15. 妻子捨てるも「ダメだ…」即後悔
  6. 16. 「毛穴の角質も取れて優秀♡」使用感も洗い上がりも大満足な【クレンジング】ベスト3
  7. 17. 2025年で40歳 驚きの女性芸能人
  8. 18. 許せない…義母から最大級の侮辱
  9. 19. 1人でトイレに行けない 夫が絶叫
  10. 20. ニット帽被るとダサくなるワケ
x