¥Ñ¥­¥¹¥¿¥ó¹ñºÝ¹Ò¶õ¤¬£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ËÅê¹Æ¤·¤¿ÀëÅÁ²èÁü/Pakistan International Airlines/X¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë¥Ñ¥­¥¹¥¿¥ó¹ñºÝ¹Ò¶õ¡Ê£Ð£É£Á¡Ë¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥êÄ¾¹ÔÊØ¤òÀëÅÁ¤¹¤ëÁÀ¤¤¤Ç£Ó£Î£Ó¤Ë·ÇºÜ¤·¤¿²èÁü¤¬¡¢¥Ñ¥ê¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Æ¥í¹¶·â¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¤È¤·¤ÆÁû¤®¤ò´¬¤­µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÌäÂê¤Î²èÁü¤Ï£±·î£±£°Æü¡¢¥Ñ¥êÄ¾¹ÔÊØ¤ÎºÆ³«¤òÀëÅÁ¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£¥¨¥Ã¥Õ¥§¥ëÅã¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÈô¹Ô¤¹¤ëÎ¹µÒµ¡¤Î²èÁü¤Ë¤Ï¡¢¡Ö£Ð£á£ò£é