俳優で歌手の中山美穂さんが自宅で亡くなったことが分かりました。54歳でした。【写真を見る】【速報】中山美穂さん死亡54歳東京・渋谷区の自宅で捜査関係者によりますと、きょう正午すぎ、東京・渋谷区にある自宅で関係者から110番通報があり、警察官などが駆けつけたところ、浴槽で死亡しているのが確認されたということです。中山美穂さんはきょう、大阪でのクリスマスコンサートの開催を予定していましたが、「中山美穂の