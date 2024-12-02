彼との別れ話が円満にまとまれば気持ちもスッキリしますが、実際のところ、別れた後にトラブルになるケースはよくあることのようです。そうなると破局後も悩みの種が尽きないし、いろいろ面倒なことを引きずってしまうかもしれません。今回はそんな、別れた後に豹変した元カレの迷惑行為にうんざりした話をご紹介します。ストーカー化した元カレ「彼の浮気が原因で別れて数か月たった頃、とつぜん『近所に引っ越したから、宅飲みし