火災があった猪口邦子参院議員の自宅マンションを調べる消防隊員＝28日午前9時26分、東京都文京区マンション一室の窓ガラスは割れ、天井が焼けて骨組みがむき出しになっていた。東京都文京区の住宅街で発生し2人が死亡した火災現場は、自民党の猪口邦子参院議員（72）と夫で東大名誉教授の孝さん（80）の自宅。孝さんと娘1人の安否は不明となっており、近くの住人からは「痛ましい」「信じられない」との声が聞かれた。27日夜