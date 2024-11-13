筆者の知人女性F美は、結婚を機に退職した元職場の本屋で、頼まれた時だけアルバイトをしていました。勤務は月1のペースながらも職場のみんなに慕われるF美を見て、正社員として働くA子は意地悪なマウントを取ってきたそうです。F美から聞いたマウント正社員A子の仰天エピソードをご紹介します。 元職場で臨時バイト 働く必要なんてないのに、店からのお願いで働きに来てくれているのですから、寧ろF美には