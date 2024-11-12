Photo: Mike Blake/Reuters BUSINESS INSIDER 2024年10月24日掲載の記事より転載 ・コストコは通常、150マイル（約240キロメートル）圏内の集中配送拠点によって支えられている。・こうした拠点からトラックの運転手が毎日、店舗まで商品を運んでくる。・アメリカのジョージア州アトランタ在住のあるドライバーは、毎晩、自宅で眠れることがこの仕事の良いところだと話している。※この記